أكد داني روز الظهير الأيسر لتوتنهام أنه سيفكر في الرحيل حال وصول أي عرض إليه بعد عدم رضاه عن طريقة إدارة النادي. وكان ناديا مان يونايتد وتشلسي قد سعيا إلى ضم الظهير الأيسر الإنجليزي لكن إدارة السبيرز لم تقبل التفاوض.

وقال روز: «فكرت كثيرا في الأمر بعد الإصابة، لقد وصلت إلى قمة مستواي قبلها ولم يتم تعديل عقدي مع الفريق إلا مرة واحدة». وأضاف مدافع الديك اللندني «الوقت يمر سريعا، أريد أن أفوز بالبطولات، لا أريد أن ألعب كرة القدم لـ 15 عاما ولا أفوز بأي لقب، لن أكون سعيدا بذلك، لن أقبل أيضا بأن أتقاضى أموالا أقل مما أستحق».

وتابع «باستطاعتي أن أفعل كل ذلك، أن أفوز بالألقاب وأحصل على الأموال التي أستحقها، لن يكون المال هو الأهم، لكنه مهم أيضا. واختتم روز تصريحاته قائلا: «من يعتقد أنني أهتم بالمال في المقام الأول مخطئ، أنا والكثير في الفريق نستحق أكثر من ذلك، لا أريد أن أتحدث باسمهم لكنها وجهة نظري».