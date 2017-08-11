وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مان يونايتد صدمة لجمهور الشياطين الحمر عقب خسارته السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال «المو» لصحيفة ديلي ستار: بالطبع «المان» فريق عريق وسيظل كذلك حتى لو استمر بعيدا عن الأضواء لعشر سنوات، لكننا حاليا لسنا في مكانة تسمح لنا بالمنافسة مع الفرق الأوروبية الكبرى.

وتابع: نحتاج للعودة تدريجيا إلى المنافسة، نجحنا العام الماضي في حصد الألقاب، لكننا خسرنا السوبر الأوروبي لأننا لم نصل بعد للمستوى الذي يجعلنا نستطيع الفوز على بطل دوري أبطال أوروبا آخر عامين.

وواصل: عدنا مجددا للمسرح وحققنا بطولة أوروبية، وهدفنا الحالي هو الحصول على المركز الأول أو الثاني في مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا للتأهل إلى دور الـ 16، وبعدها كل شيء وارد الحدوث.

وأردف: في السابق كانت الفرق الكبيرة هي التي تمتلك اقتصادا قويا، لكن الآن بعض الأندية الصغيرة التي لا تتمتع بتاريخ كبير أضحت على القمة اقتصاديا.

واستدرك قائلا: لكن التاريخ والعراقة سيقودان الشياطين الحمر إلى العودة للمنافسة ونحتاج لعامين على أقل تقدير ليعود المان بين أفضل 3 أندية في العالم.