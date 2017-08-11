- راموس ومارسيلو الأقرب لملاحقة أسطورة المرينغي
بعد أن توج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي الرابع في تاريخه وذلك في ليلة كانت شاهدة على تلميع بعض النجوم في الفريق لسجلها من الإنجازات المميزة، فهناك بالفعل أساطير حصدت الأخضر واليابس، لكن من يتفوق عليهم؟ سنتعرف على ذلك في الترتيب التاريخي:
٭ غوتي حقق: 5 ليغا + 3 دوري الأبطال + 2 كأس أنتركونتينونتال + 4 كأس السوبر الإسباني +1 كأس السوبر الأوروبي، المجموع: 15 لقبا.
٭ بوتراغينيو حقق: 6 ليغا + 2 كأس الملك + 2 كأس الاتحاد الأوروبي + 4 كأس السوبر الإسباني + 1 كأس الليغا المجموع: 15 لقبا.
٭ سانتيانا حقق: 9 ليغا + 4 كأس ملك + 3 كأس الاتحاد الأوروبي + 1 كأس الليغا.
٭ ميخيل أنخيل حقق: 8 ليغا + 5 كأس ملك + 3 كأس الاتحاد الأوروبي.
٭ مارسيلو حقق: 4 ليغا + 3 دوري أبطال+ 2 كأس ملك + 3 كأس السوبر الإسباني + 3 كأس السوبر الأوروبي + 2 كأس العالم للأندية المجموع:17 لقبا.
٭ سيرجيو راموس حقق: 4 ليغا + 3 دوري أبطال+ 2 كأس ملك + 3 كأس السوبر الإسباني + 3 كأس السوبر الأوروبي + 2 كأس العالم للأندية المجموع: 17 لقبا.
٭ فيرناندو هييرو حقق: 5 ليغا، 3 دوري أبطال + 1 كاس الملك + 2 كأس أنتركونتينونتال + 5 كأس السوبر الإسباني + 1 كاس السوبر الأوروبي المجموع: 17 لقبا
٭ دي ستيفانو حقق: 8 ليغا + 5 دوري أبطال + 1 كاس ملك + 1 كأس أنتركونتينونال + 2 كأس لاتينا المجموع: 17 لقبا.
٭ شيندو حقق: 7 ليغا + 1 دوري أبطال +2 كأس ملك + 2 كأس الاتحاد الأوروبي + 5 كأس السوبر الإسباني + 1 كأس الليجا المجموع: 18 لقبا.
٭ كاسياس حقق: 5 ليغا + 3 دوري أبطال + 2 كأس ملك + 2 كأس أنتركونتينونتال + 4 كأس السوبر الإسباني + 2 كأس السوبر الأوروبي + 1 كأس العالم للأندية المجموع: 19 لقبا.
٭ كاماتشو حقق: 9 ليغا، 5 كأس ملك + 2 كأس الاتحاد الأوروبي + 2 كأس السوبر الإسباني + 1 كأس الليغا المجموع: 19 لقبا.
٭ خوسيه مانولو حقق: 8 ليغا + 2 دوري أبطال + 2 كاس ملك + 1 كأس أنتركونتينونتال + 2 كأس الاتحاد الأوروبي + 5 كأس السوبر الإسباني + 1كأس الليغا المجموع: 21 لقبا.
٭ خينتو حقق: 12 ليغا + 6 دوري أبطال + 2 كأس ملك + 1 كأس أنتركونتنونتال + 2 كأس لاتيناس المجموع: 23.