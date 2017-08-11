يأمل نيس ثالث الموسم الماضي في تعويض بدايته المتعثرة ضد سانت اتيان (0-1)، من خلال الفوز على تروا اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم رغم استمرار غياب مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي المصاب، بينما لن يشارك الوافد الجديد الهولندي ويسلي شنايدر لعدم جاهزيته بعد.

بدوره، يسعى ليون الى فرض نفسه منافسا جديا منذ البداية عندما يحل ضيفا على رين، لاسيما بعد الأداء المميز الذي قدمه في المرحلة الافتتاحية ضد العائد تولوز (4-0) بفضل الوافد الجديد الدومينيكي ماريانو دياز، القادم من ريال مدريد الإسباني، والقائد نبيل فقير اللذين تقاسما الأهداف.