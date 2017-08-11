علق فيسنتي دل بوسكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا على صفقة رحيل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال دل بوسكي لصحيفة «آس» الإسبانية «برشلونة تخلى عن لاعب متقلب المزاج ولا يمتلك مستوى ثابتا، ولذلك أرى أن البارسا سيكون أفضل دون نيمار».

كما تحدث عن ريال مدريد بقوله «الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، له تأثير كبير على البلانكوس، ويمكن الآن مقارنة فريقه بالفترة الذهبية لبرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا، خاصة أن كليهما نجح في تطوير خط وسط فريقه بصورة واضحة».

واختتم «أتمنى للملكي تحقيق الكثير من البطولات تحت قيادة زيدان، ففي رأيي الملكي هو أفضل فريق في أوروبا».