استعاد المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة حيث حصل على 1604 نقاط فيما تراجع المنتخب الألماني للمركز الثاني بعد أن حصل على 1549 نقطة فيما حافظ المنتخب الأرجنتيني على المركز الثالث بعد حصوله على 1399 نقطة.

وانضم لثلاثي العملاقة في المراكز الخمسة الأولى منتخبان لم يعتادا الظهور في هذه المنطقة المتقدمة في التصنيف وهما منتخب سويسرا، الذي حصل على المركز الرابع برصيد 1329 نقطة ومنتخب پولندا، الذي احتل المركز الخامس برصيد 1319 نقطة.

وأفسح منتخب البرتغال المجال للمنتخبين بعد أن تراجع مركزين ليصبح في المركز السادس برصيد1267 واحتل المنتخب التشيلي في المركز السابع برصيد 1250 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1208 نقاط، فيما احتل المركز التاسع المنتخب البلجيكي، الذي تقدم مركزا، برصيد 1194 وجاء منتخب فرنسا، الذي تراجع مركزا، في المركز العاشر برصيد 1157 نقطة.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي

(كونكاكاف) برصيد 1046 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 918 نقطة ثم أميركا برصيد 865 نقطة ثم هايتي برصيد 625 نقطة ثم بنما برصيد 592 نقطة.