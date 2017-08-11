مهمة صعبة وثقيلة تنتظر الجوهرة الأرجنتينية

أعلن يوفنتوس عن منح الأرجنتيني باولو ديبالا القميص رقم 10 مع أمل في استكمال مسيرة اللا جويا وفي أن يرقى مستواه وعطاءاته للنجوم التي سبق أن ارتدت هذا القميص، وفي خلال هذا الموضوع سنتحدث عن أبرز وأسوأ اللاعبين الذين ارتدوا الرقم التاريخي بقلعة السيدة العجوز.

الأفضل

٭ عمر سيفوري - لعب ليوفنتوس 9 سنوات ما بين عامي 1957 و1965 مسجلا 135 هدفا في 215 مباراة، حقق لقب الكالتشيو 3 مرات كما فاز بالكرة الذهبية عام 1961، لعب لمنتخب إيطاليا وفاز بلقب الكوبا أميركا 1957 مع الأرجنتين.

٭ ميشيل بلاتيني - لعب للسيدة العجوز خمسة سنوات ما بين عامي 1982 و1987، واعتزل مع اليوفي بعد أن فاز بكل شيء محليا وأوروبيا وفاز بالكرة الذهبية 3 مرات.

٭ أليساندرو دل بييرو - لعب للبيانكونيري 19 عاما وفي خلال هذه المسيرة الطويلة سجل ما يقرب من 208 هدف وفاز معه بالاسكوديتو 6 مرات وبدوري الأبطال عام 1996 إضافة لكثير من الألقاب المحلية والقارية.

٭ كارلوس تيفيز - لعب لمدة موسمين فقط مع يوفنتوس وسجل 40 هدفا، الآباتشي قدم مردودا ممتازا استحق عليه الرقم 10 رغم انتقاد حصوله عليه في البداية، حقق لقب الاسكوديتو مرتين مع السيدة العجوز.

الأسوأ

٭ أليسكاندر زافاروف، وصل اللاعب الاوكراني ليوفنتوس في 1988 ولم يقدم لكثير الذي يجعله يستحق خلافة ميشيل بلاتيني وارتداء الرقم 10، فلعب لاعب الوسط لمنتخب الاتحاد السوفييتي في 60 مباراة مع يوفنتوس خلال موسمين سجل خلالهما فقط 7 أهداف قبل أن يرحل في 1990 لنانسي الفرنسي.

٭ جيانكارلو ماروكي - القميص رقم 10 لفترة قصيرة مع اليوفي رغم أنه استمر معه من عام 1988 وحتى 1996 ولكنه كان لاعبا فوق المتوسط وليس بالظاهرة، لاعب وسط بولونيا السابق كان له في رصيده الدولي 11 مباراة فقط وحقق مع اليوفي لقب وحيد وهو الاسكوديتو عام 1996 ثم عاد مجددا لبولونيا.

٭ تشيزاري برانديلي - ارتدى القميص رقم 10 رغم وجود نجوم أعلى منه بالفريق، لكنه كان لاعبا تكتيكيا وحقق الاسكوديتو 3 مرات مع اليوفي، لكن في الأخير لم يكن بنفس نجومية وتوهج أسماء سبقته أو تلته.