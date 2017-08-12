مع انطلاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم في مرحلته الأولى تبدو مواجهات الكبار البريمييرليغ في المتناول، اذ يواجه تشلسي حامل اللقب الموسم الماضي على ملعبه بيرنلي، بينما سيكون مان سيتي مدعوا للعب أمام مضيفه برايتون الوافد الجديد لدوري الأضواء، بينما يشد ليفربول الباحث عن اللقب الغائب عن خزائنه إلى واتفورد.

كونتي يحارب لتجنب التراجع

مدعوما بقوة شخصيته التي ألهمت تشلسي للعودة الى القمة، يتعهد الإيطالي أنطونيو كونتي العمل لكي لا يصبح البطل آخر ضحايا التراجع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فقد أقال آخر بطلين للدوري مدربيهما في منتصف الموسم الذي يلي إحراز اللقب: تشلسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو (أواخر 2015)، وليستر سيتي مع الإيطالي كلاوديو رانييري (فبراير 2016).

وحذر كونتي لاعبيه من الركون الى نجاحاتهم، قائلا: «نعرف ان الموسم المقبل سيكون صعبا»، مضيفا: «أقيل مدربان من تشلسي وليستر سيتي بعد الفوز باللقب وأريد تجنب ذلك».

وتفاقمت هواجس كونتي في الفترة الفاصلة بين الموسمين.

فمنذ الاحتفال باللقب، دخل كونتي في نزاعات مع مسؤولي النادي حول عقده الجديد وصفقات اللاعبين، كما انعكست سلبا عليه مشكلته مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا بعدما أبلغه في نهاية الموسم الماضي، برسالة نصية شديدة الصراحة، انه لم يعد جزءا من خططه.

وخضع هازار لجراحة في كاحله الأيمن مطلع يونيو ستبعده 3 أشهر وتحول دون مشاركته في المباريات الأولى لفريقه في حملة الدفاع عن لقبه.

مان سيتي هدفه إسقاط البلوز عن القمة

يبرز نادي مان سيتي الذي أنفق نحو 200 مليون جنيه استرليني (264.8 مليون دولار) لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، كأول المرشحين لإسقاط تشلسي عن عرش الدوري الانجليزي.

ويواجه رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في أولى مبارياتهم فريق برايتون الوافد الجديد لدوري الأضواء.

وبعد موسم أول صعب في أحد أبرز دوريات كرة القدم، خرج غوارديولا خالي الوفاض، وأنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن تشلسي، وهو ما لم يعتده في تجاربه التدريبية السابقة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

كان رد فعل النادي المملوك من الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واضحا في سوق الانتقالات، إذ ضم 3 مدافعين هم كايل ووكر والفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي دانيلو، الى الحارس الدولي البرازيلي إدرسون موراييس ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.

ومن المتوقع ان يحل إدرسون بدلا من التشيلي كلاوديو برافو بين الخشبات الثلاث، بينما سيوفر مندي ووكر، أغلى مدافعين في العالم، قوة وسرعة للنادي الانجليزي الشمالي في مركزي الظهيرين.

ومع جون ستونز والفرنسي الياكيم مانغالا، يصبح سيتي متمتعا بأحد أغلى خطوط الدفاع في كرة القدم. إلا ان ذلك لا يثير استغراب غوارديولا، لاسيما ان الإنفاق الانجليزي في سوق الانتقالات الصيفية تجاوز حتى الآن هذا الموسم عتبة 900 مليون جنيه.

الليفر والبحث عن اللقب المفقود

يأمل المدرب الألماني يورغن كلوب في الارتقاء هذا الموسم الى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليه منذ وصوله الى ليفربول، وتذوق طعم التتويج للمرة الأولى مع هذا الفريق.

وعلى الرغم من اعتباره ضمن الفرق القادرة على إحراز الألقاب، لا يزال سجل ليفربول خاليا من الكؤوس مع مدربه الحالي.

ويخوض كلوب موسمه الإنجليزي الثالث، ما يجعله تحت ضغط كبير، لاسيما ان فريقه يملك الإمكانات الفنية اللازمة للتفوق على أمثال تشلسي وقطبي مدينة مانشستر وأرسنال.

وأمضى كلوب الصيف يبحث عن طريقة لتقليص الهوة التي تفصل ليفربول عن فرق مثل توتنهام أو تشلسي، إلا ان نجاحه في سوق الانتقالات كان محدودا حتى الآن، إذ أنفق 57 مليون دولار لضم المصري محمد صلاح من روما الإيطالي، وتعاقد مع مدافع هال سيتي أندرو روبرتسون.

وفي باقي المباريات يلعب إيفرتون وستوك سيتي، ساوثمبتون وسوانزي سيتي، كريستال بالاس وهيديرسفيلد تاون، وست بروميتش ألبيون وبورنموث.