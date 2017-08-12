اعتذر الإنجليزي داني روز، لاعب توتنهام، لمجس إدارة فريقه، ولزملائه في الفريق عن التصريحات التي بدرت منه خلال مقابلة إعلامية.

عبر روز عن استيائه من عدم تحرك النادي بالشكل المطلوب، وتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل الموسم الجديد، فهو يرفض من النادي التوقيع مع لاعبين مغمورين.

كما واصل انتقاداته إلى الطريقة التي يدار بها النادي اللندني، وقال إنه لا يحصل على الأجر المناسب له، مما يجعله يفكر في الرحيل عن النادي يوما ما والعودة إلى شمال إنجلترا.

ونشر روز بيان له منذ قليل قال فيه: «أقر بأن الطريقة، التي تحدثت بها لم تكن لائقة، كما أن الوقت غير مناسب لهذا الحديث».

وتابع «أعتذر لرئيس النادي، ولزملائي في الفريق والمشجعين، أتمنى التوفيق لفريقنا في مباراة الأحد».