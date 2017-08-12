أكد إلكاي غاندوغان لاعب مان سيتي الإنجليزي أنه يحب تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة الإسباني، قائلا: «تشافي قدوتي وكنت أتابعه».

يذكر ان غاندوغان لم يشارك كثيرا مع سيتي، حيث شارك في 16 مباراة فقط وسجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وأضاف غاندوغان، في تصريحات صحافية، أن تشافي هو سيد لعبة كرة القدم، متابعا: «أحب طريقة لعبه مع ليونيل ميسي وإندريس إنيستا كنت استمتع بمشاهدة برشلونة».

وعلق النجم الألماني على رحيل نيمار إلى مان سيتي، فقال: «لا أعرف أسباب المغادرة برشلونة، كانت مفاجأة كبيرة ربما يحتاج إلى تحديات جديدة».

ويلتقي مان سيتي، في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، أمام فريق برايتون اليوم.