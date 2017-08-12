أقر إيان رايت، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، أن أليكس أوكسلاد تشامبرلين يفكر جديا في مستقبله مع المدفعجية في ظل الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى تشلسي.

اللاعب، صاحب الـ 23 عاما، يلعب مع أرسنال منذ 2011، وشارك في 200 مباراة مع النادي اللندني حتى الآن. ويعاني تشامبرلين من قلة المشاركات المنتظمة تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي يستخدمه، رغم ذلك، في العديد من المراكز.

رايت قال في تصريحات لفور فور تو: «لقد قاموا بتغييره من مركز إلى آخر، شاهدته يلعب في مركز لاعب الارتكاز، والجناح الظهير الأيمن، والجناح الظهير الأيسر، وأعلم أنه يرغب في اللعب في وسط الملعب».

وأضاف «يوجد اهتمام كبير من الأندية به، سمعت عن اهتمام تشلسي، وإذا كنت في محل أليكس، سأفكر مليا في مستقبلي مع أرسنال».