كشف ديفيد مويس، المدير الفني الأسبق لمان يونايتد سر التوقيع مع البلجيكي مروان فيلايني، لاعب إيفرتون السابق.

وقال مويس، في تصريحات لشبكة «ESPN» الأميركية: «حينما كنا في إيفرتون كان البعض ينتقدني بسبب الاعتماد على فيلايني في بعض المباريات، وتكرر الأمر في مان يونايتد».

وتابع: «السبب وراء التوقيع مع فيلايني هو الاعتماد عليه في بعض المباريات، وليس في جميعها، فاللاعب يمتلك القدرة على فتح مساحات لرفاقه، كما يتميز بتسلم جيد للكرة على صدره كأفضل ما يكون». وواصل المدرب: «فيلايني لاعب يغطي الكثير من المساحات، ويمرر بصورة جيدة، ويمكن الاعتماد عليه في مباريات محددة، ليساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية».

وجلب مويس فيلايني للدوري الإنجليزي في 2008، بالتعاقد معه لصالح إيفرتون، كما كان أول صفقاته في 2013 مع الشياطين الحمر، مقابل 27.5 مليون إسترليني.