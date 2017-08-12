اعترف الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بأنه سيواجه تحديات صعبة للغاية مع البلوز، وأنه مستعد لمجابهتها.

وقال موراتا، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «احتاج وقتا للتأقلم في الدوري الإنجليزي، وسيبدأ الأمر بفهم المدرب كونتي، ومعرفة أسلوبه وطريقة لعبه، فأنا قطعت رحلة طويلة من الولايات المتحدة الأميركية إلى لندن، ثم سنغافورة، بعد التوقيع مع البلوز، وأحاول التدرب جيدا لأبقى عند حسن ظن الجمهور بي».

وتابع: «أعلم مقدار التحدي هنا، فرغم أنني لم ألعب سوى مباراتين وديتين، بالإضافة إلى ربع ساعة في الدرع الخيرية، وأهدرت ركلة جزاء، أصبح الجميع يرغب في قتلي ويهاجمني بسبب هذا الأمر، والبعض يتهمني بأنني لا أستحق 80 مليون يورو، ولكني سأعمل على تغيير وجهة النظر هذه».

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: «رحيلي عن الريال لم يكن سهلا، ولكني أرغب في الحصول على فرصة أفضل للمشاركة، من أجل بطولة كأس العالم، واخترت تشلسي لرغبتي في اللعب تحت قيادة كونتي، لأنه لم يتسن لي ذلك عند انضمامي ليوفنتوس، حيث انه رحل بعدها».

وواصل: «لا أعتقد أنني سأعود إلى ريال مدريد للمرة الثالثة، لأن بعد رحيلي بمبلغ 80 مليون يورو لن يتركني تشلسي بأقل من ذلك».