أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن النجم البرازيلي نيمار بات مخولا اللعب في مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد غانغان غدا الأحد بعد ان حصلت على الوثيقة الإدارية التي تسمح بجعل عملية انتقاله رسمية.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي: «سيصبح عقد نيمار رسميا بعد ظهر اليوم، وهو يستطيع بالتالي اللعب غدا الأحد». وكان الاتحاد الفرنسي أعلن قبل ذلك بقليل حصوله على إفادة الانتقال الرسمية التي أصدرها الاتحاد الإسباني للعبة التي كانت ضرورية لكي يدافع نيمار عن ألوان باريس سان جرمان.

وكان مصدر في نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم قال لوكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة أنه «تلقى» مبلغ الـ 222 مليون يورو قيمة العقد الجزائي لانتقال النجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي، وسيباشر بالإجراءات لإصدار إفادة الانتقال.

وقال المصدر: «حصل برشلونة على حوالة مصرفية وبالتالي سيبدأ إجراءات الانتقال».

وتعتبر إفادة الانتقال أساسية لجعل عملية انتقال نيمار الى فريق العاصمة الفرنسية رسمية، ويأمل اللاعب ان يشارك في مباراة فريقه ضد غانغان.

في المقابل، قال متحدث باسم الاتحاد الاسباني المخول إصدار إفادة الانتقال لفرانس برس «لدى تسلمنا التأكيد الرسمي من برشلونة، سيتم إرسال إفادة الانتقال مباشرة».

وكان نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية قبل أسبوع، في انتظار الحصول على وثيقة إدارية من الاتحاد الإسباني، هي إفادة الانتقال الدولية لكي يتسنى له خوض أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد.

وأصر النادي الكتالوني منذ الإعلان عن الانتقال على انه لن يوافق على إصدار إفادة الانتقال قبل ان يتم تحويل كامل مبلغ الـ 222 مليون يورو الى حساباته.

وأعرب رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغرايت عن ثقته بان يخوض نيمار أولى مباريات ضد غانغا على ملعب رودورو بقوله: «أنا واثق من ان الأمور ستحل بسرعة».

يذكر أن المهلة القصوى لتسلم إفادة الانتقال هي قبل منتصف ليل السبت - الأحد لكي يتسنى لنيمار المشاركة في تلك المباراة.

وغاب نيمار عن مباراة فريقه الأولى ضد اميان السبت الماضي، وذلك غداة انتقاله الى سان جرمان مقابل مبلغ قياسي في تاريخ اللعبة بلغ 222 مليون يورو.

نانت - مرسيليا الأبرز في «الليغ 1»

وتنطلق اليوم المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة قوية تجمع نانت بضيفه مرسيليا.

نانت الذي تعاقد مع الايطالي كلاوديو رانييري لقيادته تعرض لخسارة مذلة على يد ليل في الجولة الأولى.

وفي باقي المباريات يلعب تولوز - مونبلييه، كان - سانت إيتيان، بوردو - ميتز، أميان - أنجيه.