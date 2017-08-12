فجّر الكندي الواعد دينيس شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الإسباني رافايل نادال المصنف اول في الدور الثالث من دورة مونتريال الدولية للتنس، سادس دورات الماسترز للألف نقطة، فيما بلغ السويسري روجيه فيدرر الثاني ربع النهائي.

وتابع شابوفالوف صاحب الـ 18 ربيعا والمشارك ببطاقة دعوة نتائجه اللافتة في الدورة، فبعدما أنقذ اربع كرات في مباراته الاولى أمام البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا في الدور الاول، وتغلبه على الأرجنتيني العملاق خوان مارتن دل بوترو في الثاني، أطاح في مباراة مجنونة بقدوته نادال الذي كان بحاجة الى فوزين (الدور نصف النهائي) لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني اندي موراي.

واستهل نادال المباراة بشكل جيد وكسب المجموعة الأولى 6-4، لكن شابوفالوف فاجأه بضربات غير متوقعة في الثانية وكسبها بالنتيجة ذاتها قبل ان تشتد المنافسة في الثالثة الحاسمة التي فرض فيها التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر (6-6)، قبل ان تميل الكفة في الشوط الفاصل لأمل كرة التنس الكندية الذي كسب 7 من النقاط الثماني الأخيرة علما انه تخلف 0-3.

وقال شابوفالوف المنصف 143 عالميا والذي ضمن الارتقاء لأكثر من 20 مركزا في التصنيف الذي سيصدر الاثنين المقبل، في تصريح بالملعب متوجها الى الجماهير: «شكرا، شكرا لكم جميعا، من الصعب الحديث الآن. لم أكن لأفعلها دون تشجيعاتكم».

ويلتقي شابوفالوف في الدور ربع النهائي مع الفرنسي ادريان مانارينو الذي بلغ الدور ربع النهائي لإحدى دورات الألف نقطة في الماسترز للمرة الأولى في مسيرته عقب تغلبه على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 6-3 و6-3.

وهي المرة الثانية التي سيلتقي فيها مانارينو مع لاعب كندي في الدورة بعدما أطاح بميلوش راونيتش السادس من الدور الثاني.

وواصل فيدرر مشواره في الدورة بتحقيقه للفوز الثاني وكان على حساب الاسباني دافيد فيرر 4-6 و6-4 و6-2، مؤكدا تفوقه على الأخير الذي لم يتغلب عليه ولو مرة واحدة في 17 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.

وارتكب فيدرر بعض الأخطاء غير الاعتيادية خصوصا في المجموعة الأولى التي خسرها 4-6، وعلق على ذلك مازحا: «لا يمكننا الفوز بجميع المجموعات». وهي المجموعة الأولى التي يخسرها فيدرر منذ 14 يونيو الماضي عندما سقط أمام الألماني طومي هاس في دورة شتوتغارت.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي فيدرر مع لاعب إسباني آخر هو روبرتو باوتيستا أغوت الثاني عشر والذي تغلب على الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-2).

وبلغ الألماني الواعد الكسندر زفيريف الرابع الدور ربع النهائي ايضا بتغلبه على الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر 6-4 و6-3.