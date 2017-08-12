بلغ القطري معتز برشم المرشح لنيل الذهبية، نهائي مسابقة الوثب العالي امس في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن حتى غدا الأحد.

وتصدر برشم، حامل فضية اولمبياد ريو 2016، التصفيات بسهولة مسجلا الرقم المطلوب (2.31 م)، فيما تأهل السوري مجد الدين غزال ضمن الملحق بتسجيله 2.29 م.

وقال برشم، صاحب افضل رقم هذه السنة (2.38 م في اوسلو)، لوكالة فرانس برس: «تحضيراتي ممتازة ومدربي راضٍ عن الأداء. الطقس ساعدنا في غياب الأمطار فكانت الأرضية جافة».

وتابع: «هدفي الأول هو نيـــل الذهبيــة، بعدها افكر في تحطيـــم الرقـــم العالمـــي».

ونجح ستة واثبين في التأهل مباشرة إلى النهائي بتسجيلهم 2.31 م، هم الى برشم الاوكراني بوهدان بوندارنكو، الروسي الشاب دانيل ليسنكو المشارك تحت علم محايد، الألماني ماتيوس برتسيبيلكو، البلغاري تيهومير ايفانوف والبريطـــاني روبرت غرابارز، ووحـــده برشم لم يرتكب اي خطأ في التصفيــات.

بدوره، قال غزال: «الأهم هو التأهل إلى النهائي. لم اصل إلى 2.31 م بسبب أخطاء تقنية أتمنى تخطيها في النهائي».

وتابع: «ستكون هناك مفاجآت بالنهائي، ووجوه جديدة على المنصة، ربما البلغاري (ايفانوف) او الروسيان (ليسنكو وايليا ايفانيوك) والبريطاني (غرابارز)».

وأضاف: «أخبئ بعض الأمور للنهائي، فأنا قادر على المنافسة».

وشارك في التصفيات 26 واثبا بلغ منهم 12 النهائي المقرر غدا الأحد.