أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم أن رئيسها الألماني كارل هاينتس رومينيغه، لن يتقدم في سبتمبر بترشيحه لولاية جديدة على رأسها، وهو منصب يتولاه منذ تأسيسها.

وأوضحت الرابطة التي تضم أبرز أندية في القارة العجوز، ان رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، «أبلغ زملاءه في مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية (بهذا القرار) خلال اجتماعهم الخميس في مدريد».

وتولى رومينيغه (61 عاما) رئاسة الرابطة لثلاث ولايات، منذ تأسيسها عام 2008. وتتخذ الرابطة من مدينة نيون السويسرية مقرا لها.

ونقل بيان الرابطة عن الألماني قوله: «بعد أعوام مكثفة وناجحة، أعتقد ان الوقت قد حان لإيلاء ثقة المسؤولية إلى شخص آخر»، مضيفا «آمنت دائما ان الرئاسة لا يمكن ان توليها سوى لفترة محددة».

وأسست الرابطة في 2008 بعد توسيع منظمة الأندية الأوروبية («جي 14») التي كانت تقتصر على 14 ناديا هي الأغنى والأكثر نفوذا في أوروبا. وتضم الرابطة المعترف بها من الاتحادين الأوروبي والدولي، 220 ناديا أوروبيا، ومهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق أعضائها.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو في بيان، أسفه لقرار رومينيغه، منوها إلى «وفائه وصدقه».