قال هانز - يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أمس: إن مهاجم الفريق عثمان ديمبلي لن يفلت من العقوبات، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق دون الحصول على إذن.

وقال فاتزكه، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية: «بالطبع سنفرض عقوبة بسبب هذا السلوك».

وغاب الفرنسي ديمبلي عن تدريبات دورتموند اول من امس، وقد أوقف عن المشاركة مع الفريق، وهو ما يعني غيابه عن قائمة دورتموند في مباراته المقررة اليوم السبت ضمن الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وكان دورتموند قد رفض عرضا من برشلونة الإسباني لضم المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 20 عاما، لكن فاتزكه اعترف بأنه من الصعب توقع الاحتفاظ باللاعب مع الفريق إلى ما بعد فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح فاتزكه «الأمر لا يحسم حتى غلق سوق الانتقالات. فإذا عرض أي فريق 500 مليون، فيمكنه ضم أي لاعب».