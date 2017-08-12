ذكر نادي بشيكتاش بطل الدوري التركي لكرة القدم في العامين الأخيرين ووسائل الإعلام في بلاده امس ان المدافع الدولي التشيلي غاري ميديل في طريقه الى الانضمام الى صفوفه قادما من انتر ميلان الإيطالي.

وأعلن بشيكتاش في بيان له انه بدأ مفاوضات مع انتر ميلان بخصوص صفقة ميديل البالغ من العمر 30 عاما. وجاء هذا الإعلان في بيان للأسواق المالية وهو ما يسبق عادة إتمام الصفقات.

وذكرت قناة «إن تي في سبور» في موقعها الإلكتروني ان المدافع الدولي التشيلي (105 مباريات دولية) سيصل ظهر اليوم الى اسطنبول للخضوع الى الفحص الطبي.

وأضافت ان «النسور السود» لاسطنبول، وهو لقب بشيكتاش، سيدفعون 2.5 مليون يورو مقابل إتمام هذه الصفقة ثم سيمنحون اللاعب راتبا سنويا بقيمة 2.3 مليوني يورو في عقد مدته 3 أعوام.