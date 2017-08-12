قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمس إن ديفيد ألابا وآريين روبن جاهزان للعودة إلى المشاركة مع الفريق من خلال المباراة المقررة اليوم أمام كيمنيتسر في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وقال أنشيلوتي: «لن يشاركا بالتشكيل الأساسي ولكن يحتمل الدفع بهما خلال الشوط الثاني».

وتجدر الإشارة إلى أن استعدادات بايرن ميونيخ للموسم الجديد جاءت متذبذبة بشكل كبير، حيث تلقى الفريق خلالها هزائم، كما ضربت الإصابات عددا من لاعبيه من بينهم خاميس رودريغيز وتياغو.

وقال أنشيلوتي: «المباراة مهمة بالنسبة لنا وكذلك لفريق كيمنيتسر. علينا أن نتحلى بأعلى درجات التركيز».

وأضاف: «علينا الانتظار وترقب عودة لاعبينا الآخرين (المصابين). بالتأكيد لا نود المخاطرة بأي لاعب».