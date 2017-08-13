افتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي أرسنال الجديد سجلا مميزا مع الغانرز بعد أن سجل الهدف الأول في مرمى ليستر سيتي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2017 - 2018.

وأحرز لاكازيت الهدف الأول لأرسنال بعد 90 ثانية من انطلاق المباراة.

ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات فإن لاكازيت أصبح سابع لاعب في تاريخ أرسنال يسجل من أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي، كما سجل الفرنسي الدولي هدفه الأول من أول تسديدة له على المرمى، وبعد لمستين للكرة فقط، وكانت اللمسة الأولى هي لمسة بدء المباراة. وقالت شبكة «سكاي سبورتس» للإحصائيات إن لاكازيت أول لاعب من الغانرز يسجل في أول مباراة بالدوري منذ عام 2009، وكان آخر لاعب فعلها هو توماس فيرمايلين.