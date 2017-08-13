أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى قيام النجم الدولي الإسباني دييغو كوستا بخطوة تصعيدية ضد ناديه تشلسي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب. ويريد كوستا الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، لكنه يشعر بالغضب بسبب ممانعة البلوز في ذلك، رغم عدم وجود نية للاحتفاظ باللاعب. ورفض مدرب الفريق أنطونيو كونتي التعليق على موعد عودة كوستا إلى صفوف الفريق، رغم انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا. ونقلت صحيفة «ذا صن»، عن وكالة «برس أسوشييشن»، أن كوستا أقام دعوى قضائية ضد تشلسي بسبب منعه من الانتقال لأتلتيكو مدريد. وتشير نشاطات كوستا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه متواجد حاليا في بلده الأم البرازيل، في إجازة طويلة إلى حين حل مشاكله مع الازرق اللندني.