فاجأ نادي بيرنلي مضيفه تشلسي حامل اللقب بفوزه عليه امس 3-2 في المرحلة الأولى من بطولة انجلترا لكرة القدم، في إحدى أبرز النتائج التي تحققت في مرحلة افتتاحية الدوري الانجليزي الممتاز.

وأنهى تشلسي الذي يدربه الايطالي انطوني كونتي، المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده غاري كايهيل ولاعب خط الوسط الإسباني سيسك فابريغاس. وسجل لبيرنلي الويلزي سام فوكس (24 و43) والايرلندي ستيفن وارد (39)، بينما سجل لتشلسي مهاجمه الدولي الاسباني الجديد ألفارو موراتا (69) ومدافعه البرازيلي دافيد لويز (88).

من جهته، استهل ارسنال الموسم الجديد بفوز مثير تاريخي جاء على حساب ضيفه ليستر سيتي بعد مباراة مجنونة 4-3 على «ستاد الامارات».

وبدا بطل الموسم قبل الماضي في طريقه لحسم اللقاء بعدما تقدم حتى الدقيقة 83، إلا أن رامسي أدرك التعادل قبل أن يخطف جيرو هدف الثاني فقط لفريقه في مبارياته الافتتاحية الثماني الأخيرة.

ومن المؤكد أن المدرب الفرنسي ارسين فينغر تنفس الصعداء بهذا الفوز الافتتاحي المثير الذي جاء بنفس نتيجة المباراة الأولى لفريقه الموسم الماضي لكنها كانت معكوسة حيث خسر «المدفعجية» امام ليفربول 3-4.

وحقق ارسنال بداية صاروخية، حيث افتتح التسجيل بعد أقل من دقيقة على البداية عبر الوافد الجديد من ليون الفرنسي الكسندر لاكازيت لكن فرحة رجال فينغر لم تدم طويلا لأن الياباني شينغي اوكازاكي أدرك التعادل للضيوف (5).

وانقلبت الطاولة على ارسنال عندما وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 29 بهدف لجيمي فاردي.

لكن النادي اللندني دخل الى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بعد أن خطف داني ويلبيك التعادل في الثواني الأخيرة.

ومع بداية الشوط الثاني استعاد ليستر تقدمه بعدما ضرب فاردي مجددا وسجل هدفه الخامس في مواجهاته الخمس ضد ارسنال (56).

وبقي الوضع على حاله حتى تمكن البديلان رامسي وجيرو من تحويل الأمور لمصلحة فريق فينغر بهدفين قاتلين يفصل بينهما أقل من دقيقتين.

تعادل واتفورد وضيفه ليفربول 3-3، في مباراة تبادل فيها الطرفان الأفضلية ولم تحسم نتيجتها سوى في الوقت بدل الضائع.

وتقدم واتفورد بهدف لمهاجمه الايطالي ستيفانو أوكاكا في الدقيقة الثامنة، قبل ان يدرك السنغالي ساديو مانيه التعادل لليفربول في الدقيقة 29. وعاد واتفورد وتقدم عبر الفرنسي عبدالله دوكوري في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 2-1.

وضغط «الحمر» مع بداية الشوط الثاني، وحققوا التعادل من ركلة جزاء ترجمها البرازيلي روبرتو فيرمينيو في الدقيقة 55، أتبعه المصري محمد صلاح بهدف التقدم بعد دقيقتين. ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بدا ليفربول في طريقه لضمان النقاط الثلاث الأولى له في موسم 2017-2018، الا ان الأوروغوياني ميغيل بريتوس سجل لواتفورد هدف التعادل في الدقيقة 90+3، بعد ركلة ركنية تبعتها دربكة في منطقة جزاء ليفربول وحارسه البلجيكي سيمون مينوليه.