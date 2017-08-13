بات طريق السويسري روجيه فيدرر معبدا نحو لقب سادس هذا الموسم، ببلوغه نصف نهائي دورة مونتريال الكندية في كرة التنس سادس دورات الماسترز للألف نقطة، بينما واصل الكندي المغمور دينيس شابوفالوف مفاجآته ليبلغ الدور نفسه.

وفي ربع نهائي الدورة التي يصنف فيها ثانيا، فاز فيدرر على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 12 بنتيجة 6-4 و6-4.

وهيمن السويسري المصنف ثالثا عالميا، والذي احتفل هذا الأسبوع بعيد ميلاده السادس والثلاثين، بشكل صريح على المباراة، فحقق خمسة إرسالات ساحقة «آيس» وارتكب خطأين مزدوجين فقط على الارسال، وأحرز 81% من نقاط إرساله الأول.

كما فرض فيدرر ايقاعه الشبكة، وفاز بـ 21 نقطة من 25 محاولة.

وهو الفوز السابع على التوالي للسويسري على الاسباني المصنف 16 عالميا، وبات في رصيده هذا الموسم 34 فوزا مقابل خسارتين فقط.

ويبحث فيدرر في مونتريال عن لقبه السادس في سنة 2017 التي شهدت عودته بقوة الى المنافسات بعد غيابه عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

ويلاقي السويسري في نصف نهائي مونتريال الهولندي روبن هازه الفائز على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 4-6، 6-3 و6-3.

وكان شفارتسمان (24 عاما والمصنف 36 عالميا) حقق نتائج لافتة في الدورة، لاسيما في الدور الثاني عندما أقصى المصنف ثالثا النمسوي دومينيك تييم في مباراة من ثلاث مجموعات.

وهو الفوز الخامس لهازه على شفارتسمان في خمس مباريات بينهما.