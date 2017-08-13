مني نيس ثالث الموسم الماضي بهزيمة ثانية على التوالي وهذه المرة على أرضه أمام تروا 1-2 في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وكان فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الذي بلغ الدور الفاصل من دوري ابطال اوروبا على حساب اياكس امستردام الهولندي وسيواجه نابولي الايطالي على بطاقة دور المجموعات، استهل الموسم بالخسارة خارج ملعبه أمام سانت ايتيان 0-1.

وبدا نيس في طريقه للخروج بنقطة من مباراته وتروا بعدما عوض الهدف الذي سجله المالي اداما نياني للضيوف في الدقيقة 53، بفضل ركلة جزاء نفذها الحسن بليا (53) في ظل غياب الإيطالي ماريو بالوتيللي المصاب وعدم جاهزية الوافد الجديد الهولندي ويسلي سنايدر.

لكن التونسي الشاب سيف الدين خاوي (22 عاما)، القادم من مرسيليا، خطف هدف الفوز للضيوف بعد دقيقة فقط على دخوله ارضية الملعب بدلا من سامويل غراندسير (85)، مفتتحا سجله التهديفي في الليغ1 ومانحا فريقه نقطته الرابعة بعد أن تعادل في المرحلة الأولى مع رين 1-1.

من جهته، أكد ليون بدايته القوية من خلال الفوز على مضيفه رين 2-1، بعد أن تغلب في المرحلة الافتتاحية على ستراسبورغ العائد 4-0.

ويسعى ليون الى فرض نفسه منافسا جديا منذ البداية ويبدو أنه نجح في تعويض نجمه الكسندر لاكازيت المنتقل الى ارسنال الانجليــزي عبر الوافد الجديد الدومينيكـــي ماريانــو ديـــاز، القادم من ريال مدريــد إذ سجل هدفه الثالـــث في مباراتين وجـــاء فــي ربع الساعة الأخيـــر حين كـــان فريقه متقدمـــا عبـــر الهولنــدي ممفيس ديباي (57)، قبل أن يقلص بنجامـــان بوريغـــو الفارق في الدقائـــق الأربـــع الأخيرة.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات ستراسبورغ مع ليل، وديجون مع موناكو حامل اللقب، وغانغـــان مع باريس سان جرمان الوصيف الذي سيكـــون بإمكانه الاعتماد على نجمه الجديد البرازيلي نيمار بعد وصول بطاقة انتقاله من برشلونـــة الاسباني مقابل 222 مليون يورو.