بعد أسبوعين من مباراتهما الودية ضمن فعاليات دورة كأس الأبطال الدولية، يرفع ريال مدريد وبرشلونة الستار عن منافسات الموسم الجديد لكرة القدم الإسبانية من خلال مباراتهما اليوم في ذهاب كأس السوبر لكرة القدم. ويلتقي الفريقان على استاد «كامب نو» فيما يلتقيان إيابا يوم الأربعاء المقبل على استاد «سانتياغو برنابيو» معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان إيرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا قاد الفريق للفوز في الكلاسيكو الودي قبل أسبوعين في ميامي، حيث تغلب على الريال 3/ 2 لكنه يواجه اليوم التحدي الصعب في أول اختبار رسمي له مع الفريق الكاتالوني.



ويدرك فالفيردي جيدا أن المواجهة الودية تختلف عنه نظيرتها الرسمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الملكي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد الفريق في الموسم الماضي لثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ولم يحقق الريال الفوز في أي من المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه نجح في التغلب على مان يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي في مباراة السوبر الأوروبي.



ويأمل المرينغي في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 2/ 1 في السوبر الأوروبي للتغلب على منافسه التقليدي العنيد برشلونة في السوبر الإسباني والتأكيد مبكرا على استمرار تفوقه على البلوغرانا في الموسم الحالي.

وما زال برشلونة يعاني من صدمة رحيل نجمه البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جرمان وعدم قدرة الفريق على حسم صفقة أي لاعب من النجوم الذين يسعى إلى التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولهذا سيكون الفوز في السوبر بمنزلة قبلة الحياة للفريق من أجل رفع المعنويات قبل بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني.

ويخوض كل من العملاقين المباراة بمعظم عناصر قوته الضاربة حيث يفتقد الريال فقط لجهود لاعب الوسط الكرواتي الدولي لوكا مودريتش بسبب طرده في آخر ظهور سابق للريال في السوبر الإسباني وذلك في 2014 عندما خسر أمام جاره أتلتيكو مدريد 1/ 2 في مجموع المباراتين، حيث أدى توتر الأعصاب إلى طرد مودريتش.



ويحتاج زيدان للمفاضلة بين ماتيو كوفاسيتش وداني زيبايوس ليحل أحدهما مكان مودريتش. لكن المأزق الذي يواجه زيزو بالفعل وقد يعاني منه المدرب الفرنسي كثيرا في الموسم الجديد هو جاهزية ثلاثي الهجوم المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، والمعروف بلقب «بي بي سي»، حيث يحتاج زيدان للمفاضلة بين الدفع بهم جميعا والتنازل عن وضع الموهوب إيسكو ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أو التضحية بأحدهم من أجل الاستعانة بإيسكو. وأكد زيدان أن فريقه لايزال متعطشا لتحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب رغم نجاحه الملحوظ في الشهور الأخيرة. وقال: «هذا الفريق يمتلك الموهبة والإمكانات، لكنه يمتلك خلف كل هذا الجماهير التي تعمل وتجتهد. إنه فريق يظل متعطشا لتحقيق المزيد من النجاح». وسبق للبارسا الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني 12 مرة سابقة متفوقا بهذا على أي فريق آخر، حيث يليه الريال في السجل الذهبي للبطولة برصيد تسعة ألقاب للنادي الملكي.

ويحتاج برشلونة إلى اختيار اللاعب الذي يمكنه شغل مكان نيمار في تشكيلة الفريق بمباراة اليوم.

ويبدو جيرارد دولوفيو الأكثر ترشيحا للعب هذا الدور، حيث ينتظر أن يواصل برشلونة الاعتماد على طريقة اللعب 4/ 3/ 3 ، فيما سيكون باكو ألكاسير هو البديل الآخر المتاح للعب مكان نيمار.