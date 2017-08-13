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يسعى فريق برشلونة في الفترة المقبلة إلى التعاقد مع جناح قوي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل نيمار.

وكان البرازيلي نيمار رحل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الحالي وانضم الى فريق باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إن رياض محرز جناح ليستر سيتي الإنجليزي عرض نفسه على إدارة النادي الكاتالوني للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.