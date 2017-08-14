استعرض مان يونايتد مبكرا باكتساحه ضيفه وست هام برباعية نظيفة، اثنان منها لمهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو في المرحلة الاولى من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. على ملعب «اولدترافورد»، سجل لوكاكو هدفين واضاف الفرنسيان انطوني مارسيال وبول بوغبا الهدفين الآخرين.

وكان لوكاكو تألق في المباريات الاعدادية للفريق، لكنه سجل أول هدفين له في الدوري الممتاز بألوان «المان» بعد انتقاله اليه من ايفرتون.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بواسطة لوكاكو، واضاف البلجيكي هدفه الثاني في الدقيقة 52 حين ارتقى لكرة من ركلة حرة نفذها الأرميني هنريك ميخيتاريان واودعها برأسه على يسار الحارس جو هارت.

وتواصلت فرص المان وابرزها كرة لراشفورد اصطدمت بالقائم الايسر (66)، ثم اضاف الفرنسي الشاب انطوني مارسيال بديل راشفورد الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين.

وختم الفرنسي الآخر بول بوغبا مهرجان الأهداف بكرة قوية من حدود المنطقة على يسار هارت قبل ثوان من نهاية الوقت الأصلي.

بدوره حقق توتنهام هوتسبر الذي حل ثانيا الموسم الماضي بداية جيدة للموسم بفوزه على مضيفه نيوكاسل 2-0، وسجل الهدفين ديلي آلي (61) والويلزي بن ديفيس (70).

والفريقان على طرفي نقيض، فالسبيرز نافس بقوة في الموسمين الماضيين على لقب الدوري، بينما خاض نيوكاسل مباراته الأولى في دوري الأضواء الصاعد اليه حديثا بعد موسم في الدرجة الأولى.

وشكل طرد لاعب فريق المدرب بينيتيز شيلفي نقطة تحول المباراة في الدقيقة 48، اذ استفاد لاعبو توتنهام من النقص العددي للسيطرة على مجريات اللقاء، وسجل السبيرز هدفه الأول عبر نجمه آلي.

ولم يتأخر الهدف الثاني بواسطة ديفيس.

ويشكل الفوز بداية مريحة لتوتنهام الذي يشرف عليه المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الغائب عن سوق الانتقالات الصيفية على عكس الأندية الأخرى.

وكان سيرجيو أغويرو قد هز الشباك بهدوء وأحرز لويس دنك هدفا بالخطأ في مرماه ليسقط برايتون آند هوف البيون في مباراته الأولى بعد عودته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بهزيمته 2-0 بملعبه أمام مان سيتي اول من امس.