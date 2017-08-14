أكد المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب أن مستقبل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو يحدد من قبل مالكي النادي، وذلك ردا على رغبة برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب من أجل تعويض رحيل مواطنه نيمار. وجددت مجموعة «فينواي سبورتس غروب» الاميركية المالكة لليفربول تمسكها باللاعب ببيان اصدرته الجمعة الماضي، أكدت فيه دعمها الكامل للمدرب كلوب الذي اعرب عن رغبته في الابقاء على نجمه البالغ 25 ربيعا والذي غاب عن مباراة السبت بسبب اصابة في ظهره.

ولدى سؤاله عن كوتينيو أكد كلوب أن مصير اللاعب البرازيلي ليس بيده وأضاف «كمدرب لناد كروي، هناك مسؤولون أعلى مني، وإذا قرر المسؤولون، على سبيل المثال، بيع لاعب أو عدم بيعه، فيتوجب علي القبول بهذا القرار. إذا قرروا عدم بيعه، فبعدها ليس لي أي علاقة بالمسألة».

ولدى سؤاله عما إذا كانت الإدارة ستبدل رأيها بشأن عرض برشلونة بعدما تقدم اللاعب نفسه بطلب الرحيل عن النادي، قال كلوب «يجب أن تسألوا النادي. يجب أن تطرحوا السؤال عليهم». واستبعد كلوب أن يؤثر طلب كوتينيو بتحريره من عقده على موقف ادارة النادي، مضيفا «يجب أن تسألوهم لكني استبعد ذلك لأن ما قاله النادي حول هذا الموضوع كان واضحا جدا».