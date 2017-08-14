لا يشعر مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو بالضغط الواقع عليه في الموسم الحالي، مشيرا الى أن الفريق سيحقق نتائج إيجابية في جميع البطولات.

وقال مورينيو في تصريحات صحافية: «الشيء الوحيد الذي أحتاج اليه، هو أن أستمر في العمل، لا أضع ضغوطات إضافية على نفسي، لأنني دائما أقدم أقصى ما لدي، وبعد ذلك تأتي النتائج الجيدة».

وأضاف المدرب البرتغالي «أقوم بعملي بإخلاص تام دائما وأكثر مما كنت في البداية، واثق بأن النتائج في نهاية الموسم ستكون جيدة، مع هذه المجموعة من اللاعبين سأسعى الى أن نصل للقمة، لا أستطيع الانتظار حتى بداية دوري أبطال أوروبا».

وعن التعاقد مع ماتيتش، قال مورينيو: «منذ اللحظة الأولى لي في مان يونايتد أيقنت أننا نحتاج الى لاعب مثل ماتيتش، لم أرد أن أذهب خلف مهمات مستحيلة في الموسم الأول، ولكنه الآن معنا لأنه أراد اللعب لمان يونايتد».