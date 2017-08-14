كشف بوروسيا دورتموند الألماني امس أنه أبقى على ايقاف لاعب وسطه الفرنسي عثمان ديمبيلي «حتى اشعار اخر»، وذلك بسبب غيابه عن التمارين يوم الخميس الماضي وسط تزايد الحديث عن احتمال انتقاله الى برشلونة الإسباني.

وقال دورتموند في بيان «قرر بوروسيا دورتموند الابقاء على ايقاف اللاعب عثمان ديمبيلي عن تمارين الفريق حتى اشعار اخر».

وغاب ديمبيلي عن تمارين الخميس، اي في اليوم الذي أكد فيه دورتموند أنه رفض عرضا من برشلونة بخصوص اللاعب الدولي الفرنسي البالغ 20 عاما.

وقرر دورتموند في بادئ الأمر تغريم اللاعب وايقافه حتى اليوم الاثنين، ما حرمه المشاركة في مباراة اول من امس ضد هواة ريلاشينغن-آرلن في الدور الأول من كأس المانيا والتي حسمها فريق المدرب الهولندي بيتر بوس 4-0.

لكنه قرر الآن تمديد عقوبة الايقاف حتى اشعار اخر، وقد أكد المدير الرياضي ميكايل تسورك في بيان أن «تركيزنا الآن منصب على تحضيرات الفريق لمباراته الافتتاحية في الدوري الألماني ضد فولفسبورغ في عطلة نهاية الأسبوع الجاري»، مضيفا «بالتأكيد، يملك عثمان ديمبيلي خيار التمرن وحيدا».