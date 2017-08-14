أقر المدرب الإيطالي لتشلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي أنه قد يضطر الى تحضير تشكيلة لفريقه من 10 لاعبين بدلا من 11 لاعبا، في في حال واصل فريقه اللعب بالطريقة المتشنجة التي أدت الى خسارته على ارضه ضد بيرنلي (2-3) في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري، في مباراة طرد خلالها اثنان من لاعبيه (غاري كايهيل وسيسك فابريغاس).

وهي المباراة المحلية الرسمية الثالثة تواليا التي يكملها تشلسي بنقص عددي، بعد نهائي كأس انجلترا ودرع المجتمع، اللتين خسرهما أمام غريمه اللندني أرسنال.

وبدأ كونتي يشعر بالقلق حيال عدم قدرة لاعبيه على ضبط أعصابهم، قائلا بعد الخسارة الافتتاحية «رأيت وجهين لفريقي في المباراة. أحدهما ايجابي في الشوط الثاني والآخر سلبي في الشوط الأول».

أضاف «يجب علي أن أبدأ دراسة تشكيلة جديدة من 10 لاعبين لأن عدم الانتظام هذا يثير قلقي»، متابعا «فقدنا رابطة جأشنا بعد البطاقة الحمراء الأولى وتلقينا الأهداف الثلاثة».

وشدد على ضرورة «أن نتحسن كثيرا في هذه الناحية لأن هذا النوع من الحالات (الطرد) قد يحصل. يجب علينا التذكر بأن ثمة بقية للمباراة علينا إكمالها وتقديم أفضل ما لدينا. يجب أن نتمتع ايضا بالخبرة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من الأوضاع».

وأضاف كونتي «يجب أن أشعر بالفخر حيال الالتزام الرائع، والرغبة الكبيرة، والارادة القوية التي تمتع بها لاعبو فريقي رغم أنه كان من الصعب جدا تغيير النتيجة في الشوط الثاني».

وأكد انه «يجب أن نثق بالعمل الذي نقوم به. اليوم (السبت) لعبنا بغياب ثلاثة لاعبين مصابين وآخر موقوف (النيجيري فيكتور موزيس). بطبيعة الحال سنفتقد لاعبين - كايهيل وفابريغاس - بسبب الايقاف لكننا سنجد الحلول المناسبة».

وأشار الى ان موراتا «يعمل بجهد كبير لبلوغ كامل لياقته البدنية بأسرع وقت ممكن والتأقلم سريعا مع اسلوب لعبنا (...) لعب بشكل جيد جدا في الدقائق الـ30 الأخيرة، وهذه اخبار جيدة بالنسبة لنا».