اعترف جيرارد بيكيه المدافع الدولي لفريق برشلونة الاسباني بأن رد فعل إدارة النادي الكاتالوني ربما كان بطيئا فيما يتعلق بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وقال بيكيه «لا أعرف ما إذا كان النادي على علم بصفقة نيمار».

وأضاف «كنت أعرف بالأمر لأن نيمار ابلغني به كما أبلغ العديد من اللاعبين، ولكن لا أعرف ما إذا كان رئيس النادي أو السكرتير الفني على علم بالأمر».

وأشار «ليس دوري إبلاغ الإدارة بمثل هذه المسائل، فنحن لاعبو كرة قدم ونتواجد هنا من أجل اللعب فقط».