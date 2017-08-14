أكدت صحيفة آس الإسبانية أن صفقة الدولي البرازيلي باولينيو إلى برشلونة ستحقق استفادة مادية مميزة لسبعة فرق في الفترة المقبلة. وتابعت الصحيفة أن النادي الصيني سيحصل على المبلغ الأكبر من 40 مليون يورو التي سيدفعها البلاوغرانا لفسخ العقد مع غوانزو والتعاقد مع البرازيلي.

ولكن هناك 5% من اجمالي السعر ستقسم على ستة فرق وهي كورينثاينز وكلوب أتليتكو يوفنتوس، براغانتينو، أوداكس إلى جانب ناديي لوديكي الپولندي وفيلنيوس الليتواني.

ويأتي ذلك من خلال بند الرعاية المقرر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للأندية التي لعب لها باولينيو قبل سن الثالثة والعشرين.