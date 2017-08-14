أعاد اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ التكهنات حول رحيله عن نادي بوروسيا دورتموند هذا الصيف بعد اعترافه بالرغبة في الانتقال إلى نادي ميلان.

أوباميانغ ارتبط اسمه بالانتقال لميلان هذا الصيف، ولكن اللاعب اختار البقاء مع النادي الألماني. كما تحدثت تقارير عن اهتمام ناديي تشلسي وليفربول الإنجليزيين بضم اللاعب.

المدير التنفيذي لميلان ماركو فاسوني، اعترف في وقت سابق بأنه مهتم بضم المهاجم الغابوني.

أوباميانغ تلقى سؤالا على حسابه على موقع «إنستغرام» حول ما إذا كان يرغب في الذهاب لميلان، وأجاب اللاعب: «أود القيام بذلك، ولكن ميلان لا يفعل أي شيء لكي يحدث ذلك، ما الذي يمكنني فعله؟».