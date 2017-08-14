تعرض الجامايكي اوساين بولت لإصابة في فخذه وأحرزت بريطانيا ذهبية سباق التتابع 4*100 م لأول مرة في تاريخها، في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن واختتمت أنشطتها أمس.

وكان بولت آخر المنطلقين في الفريق الجامايكي بيد انه امسك بفخذه وسقط ارضا عندما كان ثالثا، ففازت بريطانيا بزمن 37.47 ثانية متقدمة على الولايات المتحدة (37.52 ث) واليابان (38.04 ث). وشهد السباق صراعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة (مايك رودجرز وجاستن غاتلين وجايلين بايكون وكريستين كولمان)، بريطانيا (شيجيندو اوجاه وادم جيميلي ودانيال تالبوت ونيثانيال ميتشل بلايك) وجامايكا (عمر ماكليود وجولين فورت ويوهان بلايك وبولت).

وأحرزت البرتغالية اينيس هنريكيس ذهبية النسخة الاولى من سباق 50 كلم مشيا للسيدات بسهولة وحطمت رقمه العالمي.

وسجلت هنريكيس 4.05:56 ساعات، محطمة رقمها السابق البالغ 4.08:26 س، والذي حققته في 15 يناير الماضي.