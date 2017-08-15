وجه المهاجم الإسباني دييغو كوستا انتقادات لاذعة لطريقة تعامل ناديه تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم ومدربه الايطالي انطونيو كونتي معه، مشددا على انه ليس «مجرما».

وكان كونتي أبلغ كوستا (28 عاما) في نهاية الموسم الماضي عبر رسالة نصية بانه لن يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد.



وبعد استبعاده عن الفريق الاول، توجه كوستا الى البرازيل.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» الانجليزية امس قال كوستا المولود في البرازيل «أنتظر من تشلسي ان يطلق سراحي.



لم أكن اريد الرحيل، كنت سعيدا.



لكن عندما لا يريدك المدرب، فعليك الرحيل»، مضيفا «حدثت أمور مع المدرب في يناير. كنت على وشك تجديد عقدي الا انهم قرروا التريث. أعتقد ان المدرب كان وراء ذلك. لقد طلب ان يحصل هذا الامر».

وكشف «منحوني أسبوعا راحة، الا انه بعد ذلك كانت الأمور أشبه بعقوبات متواصلة. الآن يريدون مني التدرب مع الفريق الاحتياطي. لن أقوم بذلك. أنا لست مجرما ولست مخطئا هنا».