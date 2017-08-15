أعلن نادي ليفربول غياب لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو عن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب التي تواجه هوفنهايم الالماني في ذهاب الملحق المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري ابطال أوروبا، في ظل التقارير عن سعي برشلونة لضمه.

وكان كوتينيو (25 عاما) غاب ايضا عن المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تعادل فيها «الحمر» على أرضهم مع واتفورد (3-3).

وفي حين قال كلوب ان غياب كوتينيو عن مباراة واتفورد كان بسبب إصابة في ظهره، لم يحدد ليفربول سبب الغياب عن مباراة الغد.

وأوردت تقارير الصحف الانجليزية ان كوتينيو طلب من ناديه وضعه على لائحة الانتقالات، علما ان النادي يؤكد ان اللاعب ليس للبيع، وسبق له ان رفض عرضا من برشلونة مقابل 100 مليون يورو.