أعلن العداء البريطاني المولود في الصومال مو فرح، انه سيستخدم اسم محمد بعد انتهاء مسيرته على المضمار وانتقاله الى سباقات الطرق، بعيد بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الاحد الماضي.

وقال فرح «اسمي على الطريق هو محمد (...) أشعر بأن مو انتهى. أحتاج الى نسيان ما حققته وقمت به (على المضمار)».

وأتت تصريحات فرح (34 عاما) بعد إسدال الستارة على بطولة العالم 2017 التي أقيمت في لندن بين الرابع من أغسطس و13 منه، وأحرز خلالها البريطاني ذهبية سباق 10 آلاف م وفضية 5 آلاف م.

وفي رصيد فرح على المضمار أربعة ألقاب أولمبية وستة ألقاب عالمية، الا ان مسيرته تأثرت بمزاعم منشطات ارتبطت بمدربه الأميركي ألبرتو سالازار.



ووجه العداء البريطاني في مؤتمر صحافي وداعي في لندن انتقادات لاذعة للصحافة على خلفية هذه القضية، متهما اياها بمحاولة «تدمير» مسيرته.



ونفى فرح بشدة سابقا هذا المزاعم التي وردت في تقرير المنشطات التي وردت في تقرير للوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات.