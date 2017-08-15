يخوض ليفربول الانجليزي اختبارا صعبا على ارض هوفنهايم الالماني اليوم في ذهاب الدور الفاصل من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



وتقام مباريات الاياب في 22 و23 الجاري، على أن تنضم الأندية العشرة المتأهلة الى الـ22 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة الى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وتسحب قرعة دور المجموعات في 24 الجاري في موناكو.

يعود الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الى موطنه املا بتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الاياب على ملعب «انفيلد» في سعيه لاعادة الفريق الى دور المجموعات.

وشارك ليفربول المتوج بخمسة القاب للمرة الاخيرة في دور المجموعات قبل ثلاثة اعوام.

ويبدأ ليفربول مشواره في البطولة من الدور الفاصل بعد أن حل رابعا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو المركز الذي حصل عليه هوفنهايم ايضا في الدوري الألماني ما خوله الحصول على فرصة المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وزار كلوب المانيا مع ليفربول مرتين فاز فيهما على اوغسبورغ وفريقه السابق بوروسيا دورتموند في طريقه الى نهائي «يوروبا ليغ» قبل موسمين.

لكن السجل الشخصي لكلوب ضد هوفنهايم ليس مشجعا، إذ تواجه معه 16 مرة حين كان مدربا لماينتس ثم بوروسيا دورتموند، وخرج فائزا 5 مرات مقابل 6 تعادلات و5 هزائم.

كما استعد الفريق الانجليزي للموسم الجديد في المانيا وتغلب على هرتا برلين وبايرن ميونيخ وديا.

لكن تعادل ليفربول مع واتفورد 3-3 السبت في المرحلة الاولى من الدوري الممتاز كشفت ثغرات واضحة في الفريق، الذي سيفتقد في رحلته الى هوفنهايم آدم لالانا ونايثانيل كلاين، لكن لاعبه البرازيلي فيرمينو يبدو جاهزا للمشاركة ضد فريقه السابق.

وبرز فيرمينو في صفوف هوفنهايم قبل الانتقال الى ليفربول في 2015.

في المقابل، تأتي مباراة ليفربول قبل اربعة ايام من انطلاق الدوري الالماني حيث يلتقي هوفنهام مع فيردر بريمن في مشاركته العاشرة في البطولة.

وكان مدرب هوفنهايم جوليان ناغلسمان البالغ 30 عاما فقط علق بعد سحب قرعة الدور الفاصل بالقول «سنفعل كل ما بوسعنا للتأهل.



ليفربول فريق رائع، ولكن لدي فكرة عن كيفية انتزاع نتيجة جيدة».

وتراجع اداء هوفنهايم منذ الموسم الماضي بعد خسارته الدوليين سيباستيان رودي ونيكلاس سويله لمصلحة بايرن ميونيخ.