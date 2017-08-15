باغت الالماني الشاب ألكسندر زفيريف السويسري روجيه فيدرر بالتغلب عليه 6-3 و6-4 في نهائي دورة مونتريال الكندية، سادس دورات الماسترز للألف نقطة لهذه السنة.

وأحرز زفيريف (20 عاما) بذلك لقبه الخامس في 2017 ليتساوى مع فيدرر الذي كان يبحث عن لقبه الثالث في دورات الماسترز في 2017.



وثأر زفيريف من فيدرر الذي كان قد كبده خسارته الوحيدة هذه السنة، وذلك في نهائي دورة هاله الالمانية في يونيو.

وهي الخسارة الأولى لفيدرر في نهائي دورة كرة التنس هذه السنة، واللقب الثاني لزفيريف خلال أسبوع، بعد دورة واشنطن الأميركية.



كما وجه زفيريف نكسة لآمال فيدرر في استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، علما ان السويسري يتنافس مع الاسباني رافايل نادال على المركز الأول عالميا بحسب أدائهما في دورة سينسيناتي الاميركية، سابع دورات الألف نقطة، والتي تنطلق الاثنين.

ويغيب متصدر التصنيف حاليا البريطاني أندي موراي عن دورة سينسيناتي بسبب الإصابة، إلا انه سيفقد هذا المركز بعد الدورة الاميركية. ويبدو نادال حاليا في موقع أفضلية لاحتلال الصدارة، بعد فشل فيدرر في الفوز بلقب دورة مونتريال.