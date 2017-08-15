فاز ريال مدريد بطل الدوري على مضيفه برشلونة 3-1 في ذهاب الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بمباراة دخلها نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا، ليسجل هدفا ويطرد لنيله بطاقتين صفراوين.

وهي المباراة الرسمية الأولى لبرشلونة بعد انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم الريال في الدقيقة 50 بفضل هدف سجله مدافع برشلونة جيرار بيكيه خطأ في مرمى فريقه.



إلا ان النادي الكاتالوني تمكن من معادلة النتيجة بهدف لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ودخل الدون رونالدو المباراة في الدقيقة 58 بديلا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وتمكن بعد ثلاث دقائق من هدف ميسي، من إعادة فريقه الى المقدمة، اثر تلاعبه ببيكيه وتسديده كرة قوية في أعلى شباك حارس برشلونة الالماني تير شتيغن، لينال على الاثر بطاقة صفراء بسبب خلعه قميصه احتفالا.

وتبين ان هذه البطاقة كانت مكلفة على رونالدو، اذ طرد من المباراة لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82 بعد سقوطه أرضا اثر احتكاك مع المدافع الفرنسي لبرشلونة سامويل اومتيتي، فيما اعتبره الحكم محاولة للتحايل بهدف الحصول على ركلة جزاء.

وقام رونالدو بدفع الحكم بعد منحه البطاقة، ما قد يعرضه لعقوبة ايقاف قاسية.

ورغم النقص العددي، نجح الملكي في تعزيز تقدمه مع دخول المباراة الوقت بدل الضائع عبر ماركو أسنسيو.

وبعد المباراة، قال مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان «كعادتي، لن انتقد الحكم.



قدمنا مباراة كبيرة والأمر الوحيد الذي يزعجني هو طرد كريستيانو لأنه ربما لم تكن الحالة ركلة جزاء، الا ان رفع بطاقة صفراء في وجهه بسبب هذه الحركة كان قاسيا بعض الشيء».

وأضاف «أنا فخور بلاعبي لأنهم كانوا جيدين رغم النقص العددي.



آمنوا في الفوز حتى النهاية ويجب ان أشكرهم.



هذه ليست سوى مباراة أولى».

وتقام مباراة الاياب على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء 16 أغسطس.

وقال قائد النادي الملكي سيرخيو راموس «هذه نتيجة جيدة لكن تبقى لنا مباراة الاياب وكل شيء ممكن ان يحصل»، مضيفا ردا على سؤال عن طرد رونالدو ببطاقة صفراء «هذه حركة كان فيها فاقدا للتوازن، لا يقوم بالتحايل وآمل في ان نتمكن من استئناف هذا القرار لانه استبعاد للاعب مفتاح، في كلاسيكو، قبل عشر دقائق من نهاية المباراة وكان يجب ان يتم تقييم ذلك بطريقة مختلفة».



من جهته قال لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس «سيكون من الصعب العودة حاليا، نرى الأمور سوداء لكن سنحاول قلبها ويجب تسجيل ثلاثة أهداف لذا سنذهب الى هناك ملعب ريال ونهاجم».

وأضاف: بات الأمر صعبا علينا، وربما يكون مستحيلا، إلا أن الأمور جرت على هذا المنوال.