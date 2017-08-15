فاجأ نادي لاتسيو نادي يوفنتوس بطل الدوري والكأس، بفوزه عليه 3-2 في اللحظات الأخيرة لمباراة الكأس السوبر الايطالية في كرة القدم والتي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية.

وتقدم نادي العاصمة بهدفين عن طريق تشيرو ايموبيلي عبر ركلة جزء في الدقيقة 31 وكرة رأسية في الدقيقة 52، قبل ان يعيد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه الى المباراة عبر ركلة حرة في الدقيقة 85 وضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

الا ان فريق النسور كانت له الكلمة الأخيرة في المباراة، بهدف للبديل أليساندرو مورجيا الذي حول تمريرة عرضية من البديل أيضا البلجيكي جوردان لوكاكو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدا تأثر فريق السيدة العجوز واضحا من الفراغ الذي تركه انتقال قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي الى ميلان هذا الصيف.

ونجح لاتسيو في الحصول على ركلة جزاء اثر تعرض ايموبيلي لعرقلة داخل منطقة الجزاء من الحارس جانلويجي بوفون، نال على اثرها بطاقة صفراء.



وحول ايموبيلي الركلة الى يسار بوفون.



وبعد سبع دقائق على انطلاق الشوط الثاني، تمكن ايموبيلي من مضاعفة الغلة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بكرة رأسية.

وحتى الدقائق الخمس الأخيرة، بدا ان لاتسيو في طريقه الى تحقيق فوز سهل، قبل ان يسجل ديبالا هدف تقليص الفارق بداية من ركلة حرة نفذه بقدمه اليسرى، ويعادل النتيجة في الدقيقة الاخيرة بركلة جزاء بعد تعرض زميله البرازيلي أليكس ساندرو للعرقلة.

الا ان لوكاكو ومورجيا قضيا على آمال البيانكونيري بإحراز «ثلاثية» محلية.