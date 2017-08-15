قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم أمس إنه قرر إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة ذهاب كأس السوبر المحلية أمام برشلونة اول من امس.

وبذلك يغيب رونالدو عن لقاء الإياب في ستاد سانتياغو برنابيو غدا الأربعاء إضافة إلى أول أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في فوز ريال 3-1 في كامب نو ونال انذارا لنزع قميصه وبعد وقت قصير طرده الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء لينفعل الهداف التاريخي للنادي الملكي ويدفع الحكم في طريقه للخروج من الملعب.

كما عوقب رونالدو بغرامة قيمتها 3005 يورو (3543 دولارا).