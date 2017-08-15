منح جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة هدية للغريم التقليدي ريال مدريد بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه باللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب السوبر الإسباني بملعب الكامب نو.

وأكدت شبكة سكاي سبورت أن جيرارد بيكيه يعد أول لاعب من برشلونة يسجل هدفا في مرمى فريقه بمباريات الكلاسيكو منذ 60 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه يعد أول لاعب من البلوغرانا يسجل هدفا في مرمى فريقه خلال مباريات الكلاسيكو على ملعب الكامب نو أيضا.

وقال حساب «ميستر شيب» الإسباني الشهير، إن جيرارد بيكيه أنهى سلسلة سلبية لريال مدريد، إذ كانت آخر 6 أهداف ذاتية في الكلاسيكو للاعبين من الملكي.