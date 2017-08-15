واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد تألقه في مباريات الكلاسيكو التي تقام في الكامب نو بعدما ساهم في الفوز الذي حققه فريقه على حساب برشلونة في ذهاب السوبر بثلاثية لهدف.

وأحرز كريستيانو الهدف الثاني في المباراة ليرفع رصيده الى 11 هدفا في ملعب الكامب نو ويكون ملكا مدريديا بالفعل بقلعة الكتلان.

كما تفوق الضابط الأعظم على البرغوث الارجنتيني، حيث اصبح يملك 11 هدفا ضد البارسا بملعب الاخير خلال 8 مواسم، بينما سجل ميسي 10 أهداف ضد الملكي بنفس الملعب وتطلب الأمر منه 12 موسما.

وبهدفه الرائع أيضا أضاف الدون رقما جديدا لمسيرته مع المرينغي، لكونه سجل رابع أهدافه في مرمى برشلونة بالسوبر أكثر من أي لاعب آخر بتاريخ العملاق المدريدي.