اعتبر النجم البرازيلي نيمار أنه يشعر كأنه «في بيته» في صفوف باريس سان جرمان بعد ان خاض مع فريق العاصمة اول مباراة رسمية له ضد غانغان وساهم بشكل كبير في فوز فريقه الواضح بثلاثية نظيفة على ملعب رودورو الذي يتسع لـ 18 الف متفرج.

وقال نيمار بعد المباراة «اشعر كأني في البيت.



كل زملائي ليسوا برازيليين لكن الجميع يساعدونني ولدي انطباع بانني هنا منذ فترة طويلة».



واضاف: «انا سعيد جدا، انها مباراتي الاولى، يتعين علي معرفة زملائي بشكل اكبر لكني شعرت بالراحة على ارضية الملعب وقمت بتمريرة حاسمة وسجلت هدفا والاهم باننا فزنا».

وتابع «انه (انتقاله الى باريس سان جرمان) تحد كبير بالنسبة الي، لكننا نملك فريقا كبيرا».



وحقق سان جرمان بداية قوية باريس سان جرمان بالفوز على مضيفه غانغان 3-0 في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا في كرة القدم.

جاء الهدف الاول عن طريق الخطأ من ايكوكو (52).



وأضاف كافاني الهدف الثاني (62).



وسجل نيمار هدفه الاول مع ناديه الجديد (82).



وفي مباراة أخرى سجل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو الثلاثية الاولى «هاتريك» في الموسم ليقود فريقه موناكو حامل اللقب إلى فوز كبير على ضيفه ديجون 4-1.