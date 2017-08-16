يتزايد الجدل حول مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو وإمكانية رحيله عن فريقه ليفربول الإنجليزي متوجها إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن جوردان هندرسون، قائد الريدز اعترف بأنه لا يستطيع إقناع كوتينيو بالبقاء ضمن صفوف الليفر، ورفض الرحيل للبارسا.

وتحدث هندرسون، مع كوتينيو بشأن مستقبل الأخير، لكنه أقر بعدم تأثيره على الوضع الراهن للاعب البرازيلي.

وقال هندرسون: «لقد تحدثت معه باعتباره زميلي في الفريق، أنا قريب منه ولدي الكثير من الاحترام له».

وتابع: بكل وضوح، الأمر صعب للغاية فيما يخص مستقبله.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن انضمام كوتينيو لبرشلونة أصبح مسألة وقت، بعد غياب اللاعب عن قائمة فريقه للمباراة الأوروبية، كما أنه لم يشارك يوم السبت الماضي أمام واتفورد، في الجولة الأولى من البريمييرليغ.