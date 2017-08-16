يستعد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعودة لتدريبات ناديه السابق مان يونايتد، ويأمل في توقيع عقد جديد مع الفريق.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن السلطان قد يعود لتدريبات المان في ظل قرب تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها في الركبة، خلال مشاركته مع اليونايتد في الدوري الأوروبي، على أن يوقع عقدا جديدا مع النادي.

وأكدت الصحيفة أن الأطباء الأميركيين طالبوا اللاعب، بضرورة التحلي بالصبر قبل العودة، خوفا من تكرار الإصابة.

وقال مصدر داخل مان يونايتد: «زلاتان سيعود قريبا من إصابته في الركبة، الجميع قال له بوجوب الصبر، لكنه عازم على العودة سريعا».

واختتم: «الجميع سعداء بتقدمه، لكنهم يريدون له أن يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والانتعاش، إنه متأكد من العودة للنادي بعقد جديد».