خسر المدافع الدولي بنيديكت هوفيديس شارة القائد في فريقه شالكه لموسم 2017-2018 من الدوري الألماني لكرة القدم ليخلفه الحارس رالف فايهرمان.

وحمل هوفيديس (29 عاما) شارة القائد في الفريق الذي بدأ مشواره معه في الفرق العمرية عام 2001 ثم رقي الى الفريق الأول في 2007، منذ يوليو 2011، الا انه يحاول حاليا استعادة لياقته البدنية بعد جراحة أجراها في مايو لعلاج إصابة في الفخذ.

وكان هوفيديس عنصرا اساسيا في دفاع المنتخب الوطني خلال مونديال البرازيل 2014 الذي أحرز الألمان لقبه على حساب الأرجنتين، وشغل مركز الظهير في المباريات السبع التي خاضتها بلاده في البطولة العالمية.

وسيخلف فايهرمان زميله المدافع في حمل شارة القائد لموسم 2017-2018، على أن يكون لاعب الوسط ليون غوريتسكا نائب القائد.